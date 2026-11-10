Indéfendable : Qui est l'actrice derrière le personnage de Mylène Dion?

Cette semaine, dans Indéfendable, nous avons rencontré Mylène Dion, une femme qui a abandonné son bébé naissant dans une benne à ordures.

Mélodie, touchée par l'histoire de cette dame, a décidé de la représenter pro bono, donc gratuitement.

La jeune maman ne semble pas comprendre tout à fait pourquoi les policiers l'ont arrêtée. Elle dit avoir jeté l'enfant puisqu'il était bleu, et donc, mort.

La comédienne insuffle une humanité et une innocence à son personnage qui lui permet de toucher les téléspectateurs droit au coeur.

D'ailleurs, cette semaine, vous la verrez dans des scènes très émouvantes, à ne pas manquer.

L'actrice qui interprète Mylène s'appelle Mariève Perrier. Disons qu'elle est plutôt méconnaissable sur sa photo de casting, que vous pouvez voir ici.

Elle a été diplômée du Cégep de Saint-Hyacinthe en Interprétation théâtrale en 2016. Depuis, on a pu la voir à quelques reprises sur nos écrans dans de petits rôles. Elle a récemment joué dans la série Angles morts et elle sera de la distribution de la deuxième saison de Casse-Gueule.

À sa sortie de sa formation théâtrale, elle a joué une policière dans Les gags et a fait des apparitions dans Mémoires vives, Like-moi! et Le jeu.

On lui souhaite que sa carrière explose suite à ce rôle marquant dans la quotidienne Indéfendable, diffusée du lundi au jeudi à 19 h à TVA.