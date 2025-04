Indéfendable : Léo sur une pente très glissante

Depuis quelques semaines dans Indéfendable, Léo est en proie à des menaces à peine dissimulées, après avoir fait une erreur dans le procès de Jeffrey Blondin (Anthony Therrien), membre du crime organisé. Celui-ci fait d'ailleurs un retour dans l'intrigue cette semaine.

Entre les voitures qui rôdent, le poisson mort dans le coffre de l'auto et plusieurs autres gestes louches, Léo et sa famille se sentent de plus en plus en danger. Ce faisant, Léo est de plus en plus imprudent.

L'avocat, interprété par Sébastien Delorme, s'est procuré une arme à feu illégalement. Il a également congédié l'agent de sécurité qui le suivait depuis quelques semaines. En impliquant Maxime (Mathieu Baron) dans l'affaire, et en faisant des fouilles secrètes chez Dylan Blondin (Patrice Godin), les deux amis se retrouvent dans un mauvais pas.

Léo commettra-t-il une grave erreur d'ici la fin de la saison? Ou y aura-t-il une victime d'un attentat? On pense à Maxime, Léo, mais aussi aux autres membres du cabinet qui pourraient être des victimes collatérales.

Après avoir vu tous les épisodes de la semaine, nous pouvons vous dévoiler que vous verrez Léo s'engager sur une pente TRÈS glissante, sans prévenir ses acolytes. L'erreur fatale?

Nous avons très hâte de voir comment l'autrice Izabel Chevrier a choisi de clore cette troisième saison. Espérons que le résultat ne signifiera pas la perte d'un des personnages principaux.

Dès ce mardi, Me Danielle Alain (Maxim Roy) viendra porter main-forte à Léo, en tentant de discuter avec ses clients qui pourraient être à l'origine de ces menaces. Est-ce que sa participation pourrait adoucir les choses? Nous sommes en droit d'en douter à l'heure qu'il est.

Voici ce que le producteur de la série, Charles Lafortune, nous disait sur la finale de la troisième saison. Inquiétant, non?