Guylaine Tremblay répond aux téléspectateurs après la finale bouleversante de Veille sur moi

Ce mardi, les téléspectateurs d'ICI Télé ont pu assister à la finale bouleversante de la série Veille sur moi, alors que les personnages ont réussi à trouver un équilibre entre leurs désirs et la réalité.

Guylaine Tremblay et Pascale Renaud-Hébert (aussi l'autrice) y incarnent une mère et une fille balafrées par la vie, qui s'aiment, mais qui s'entredéchirent pour la garde d'un bambin qui se retrouve bien malgré lui au coeur du drame. D'un côté, la grand-maman aimante, qui a réussi à s'éloigner de ses démons pour le bien de son petit-fils et de l'autre, la mère qui doit toujours composer avec des problèmes de dépendance.

Dans ce contexte, les deux comédiennes ont été stellaires, offrant des scènes poignantes qui nous ont écorché le coeur. Nous y avons aussi fait la rencontre du petit Jérôme Hébert, le talentueux bambin qui a réussi à nous arracher plusieurs larmes. Celui-ci a récemment chanté dans l'univers de Pascal Renaud-Hébert À En direct de l'univers.

Après la diffusion de l'épisode final, Guylaine Tremblay a tenu à s'adresser aux téléspectateurs, qui ont massivement souligné l'excellence de la production.

Elle écrit : « c'était ce soir le dernier épisode de "veille sur moi"

merci pour tous vos merveilleux messages!

gravé dans mon cœur à jamais!❤️ »

Voyez sa publication ci-dessous, où on la retrouve en compagnie du beau petit Jérôme.

Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de visionner cette série, elle est toujours offerte sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

