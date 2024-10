Guy A. Lepage répond à un commentaire du public après son entrevue avec Dany Turcotte

Dany Turcotte a jasé de la situation avec Patrick Lagacé au 98,5 au lendemain de l'entrevue. « On ne s'est pas revu après l'entrevue, donc je ne sais pas leur feeling. Moi, j'ai le mien. Je me suis senti un peu attaqué, mais en même temps, je peux comprendre », disait-il.

La situation a aussi été abordée avec Guylaine Tremblay et Pascale Renaud-Hébert, qui étaient présentes sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche, à l'émission On va se le dire. Comme les téléspectateurs, les deux femmes se sont dites étonnées par la tangente qu'a prise l'entretien.

« C'est un "catch 22" pour Tout le monde en parle, parce que, s'ils ne l'invitent pas, ils ont l'air fâchés de ce qui s'est dit dans le livre et ils ont l'air de ne pas vouloir en parler et, surtout, de ne pas vouloir que ça sorte, et s'ils l'invitent, ils n'ont pas le choix de l'aborder. Donc, je comprends la décision qui est : on va l'aborder de front », indique l'autrice de Veille sur moi.

« Le malaise n'était pas la première fois qu'ils en ont parlé, c'est la deuxième fois, quand ils sont revenus là-dessus, on a compris qu'il y avait quelque chose d'insoluble, que ça ne se règlerait pas à soir », indique Guylaine Tremblay.

