Gino Chouinard revient sur la controverse de la vaccination à Salut Bonjour

Samedi dernier, sur le plateau du talk-show le plus surprenant de la télé québécoise, Pour une fois, c'était au tour de Gino Chouinard de se prêter au jeu et de se raconter comme rarement auparavant.

Pour l'occasion, quatre personnalités ont accepté de s'asseoir devant le grand communicateur pour lui poser des questions sur sa carrière et sa vie personnelle. Avec Claude Poirier, celui qui apprend à vivre avec le risque depuis son départ de Salut Bonjour s'est confié sur l'une des périodes les plus difficiles de son parcours professionnel : la pandémie de COVID-19.

Quand le célèbre négociateur lui demande la façon qu'il parvient à gérer les critiques, Gino explique :

« J'en ai rarement eues, mais ça m'est arrivé à quelques reprises d'en avoir et il y en a quelques-unes qui m'ont parfois bousculé. Peut-être la période de la pandémie, où il y a eu vraiment une division dans le public, entre les gens qui étaient d'un bord et les gens qui étaient de l'autre. Les deux côtés s'affrontaient avec beaucoup de véhémence et de violence. C'était dur des fois. Nous, on nous disait 1000 fois par semaine qu'on était payés par l'État, qu'on était des vendus, parce qu'on faisait la promotion de la vaccination, parce qu'on prévoyait qu'il fallait respecter les mesures sanitaires et tout. Jamais, jamais dans une période professionnelle j'ai été autant bousculé par ce genre de commentaires-là. »

« Quand je quittais le studio en route vers la maison, généralement une fois arrivé chez nous, la page était tournée » conclut-il, avouant que le rythme d'une émission quotidienne l'a aidé à maintenir le cap et ne pas trop penser aux aléas de la journée.

On ne peut qu'apprécier la candeur et l'humilité de Gino, qui nous font toujours plus apprécier l'homme derrière l'animateur.

Rappelons qu'une édition très spéciale de l'émission sera bientôt diffusée. Les détails ici.

Pour une fois est présenté le samedi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.