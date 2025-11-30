Accueil
Ginette Reno participera à cette populaire émission de France Beaudoin

De quoi clore cette saison en beauté.

Zachary Barde
Par Zachary Barde

Il y a de ces émissions qui captent notre intérêt en un tournemain, dont le concept unique et novateur parvient à tout coup à assouvir notre appétit télévisuel. Pour emporter est résolument l’une de ces émissions, alors que nous découvrons chaque semaine les mots qui ont contribué à bâtir la personnalité invitée.

Pour clore cette 8e saison, au cours de laquelle de nombreuses confidences auront été révélées à France Beaudoin, l’animatrice recevra une chanteuse particulièrement appréciée des Québécois : Ginette Reno

Toujours très honnête et franche dans ses discussions, il sera intéressant de voir le portrait intimiste que la principale intéressée nous offrira, vendredi prochain. On se doute bien que l’interprète de « L’essentiel » en profitera pour aborder ses récents ennuis de santé, de même que les futurs projets qui l’attendent, à l’aube de ses 80 ans. 

Le synopsis de l’épisode révèle également que Ginette se confiera sur les plus grands moments de sa carrière, de même que ses nombreuses amitiés avec les plus grands noms du milieu. En somme, il va sans dire qu’il s’agit d’un entretien très attendu, que les fans de la première heure de l’artiste ne voudront guère manquer! L'émission en question sera présentée le 5 décembre à 20 h sur ICI ARTV.

Rappelons aussi que ce 13e épisode de l’automne sera le dernier de cette 8e saison. Pour l’heure, nous ignorons si le talk-show de France Beaudoin sera de retour l’an prochain, mais nous espérons fortement que oui!

D’ici là, il nous sera bientôt possible de visionner le tout nouveau projet de France, sur les ondes d’ICI Télé. Dans J’ai souvenir encore, la populaire productrice entreprend une quête personnelle auprès de gens souffrant d’Alzheimer, et du pouvoir de la musique sur cette maladie. Plus de détails ici. Quelles sont les répercussions d’une chanson sur la mémoire? 

C’est à ne pas manquer dès le 2 décembre à 20 h.

