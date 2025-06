Ginette Reno a connu une année 2024 particulièrement difficile

Ce mardi, la grande dame de la chanson québécoise, Ginette Reno, recevait des honneurs au Consulat général de France à Québec, des mains du diplomate Éric Lamouroux. Lumineuse et émue, la chanteuse a accepté l'Insigne de Commandeure des Arts et des Lettres, une médaille qu'elle portait fièrement au cou ensuite, pour s'entretenir avec les médias présents.

En guise d'allocution, l'artiste a indiqué aux médias : « Être parmi vous aujourd'hui, à la Résidence de France, pour recevoir cette distinction est un immense bonheur. Je me sens très émue et, en même temps, très fragile. Quand Jacques Demarny, alors président de la Sacem, et Pierre-André Dousset m’ont écrit De plus en plus fragile, je n’aurais jamais cru que ces mots prendraient un jour une vérité aussi forte. Aujourd’hui, je comprends : je casse comme de la porcelaine. Mais c’est une porcelaine précieuse, forgée par les années, les chansons et l’amour du public. »

Comme Showbizz.net était sur place, nous en avons profité pour justement la questionner sur sa santé. Après avoir connu des problèmes cardiaques il y a quelques années, la chanteuse a malheureusement connu d'autres problèmes de santé, pendant l'année 2024, qui l'ont mise à rude épreuve, comme elle nous l'explique.

Après avoir subi une coloscopie de routine, Mme Reno a éprouvé des problèmes intestinaux graves, qui ont nécessité l'ablation d'un tronçon de son intestin et une intervention au niveau de la vessie.

« J'ai quasiment viré folle. Parce qu'on m'a dit que je pouvais mourir de ça », nous raconte-t-elle, visiblement encore marquée par cette expérience difficile. « On m'a enlevé 14 pouces de l'intestin. L'opération a duré six heures. Les problèmes, c'était à partir du 26 janvier. Et j'ai été opéré le 19 juin. »

Pour rire, elle ajoute qu'après cette épreuve, dans un rendez-vous avec son médecin, elle lui a demandé si elle « pouvait faire la chose ». Chère Ginette, votre humour est tout simplement parfait!

Quand on lui dit que son authenticité est touchante, elle nous répond du tac au tac : « Rien en dessous de ça! » C'est d'ailleurs cette humilité, mariée à son incroyable talent, qui fait que Ginette continue de séduire les Québécois, bien qu'elle se fasse plus discrète sur scène.

Loin de se laisser décourager par les problèmes de santé qu'elle a vécus, et la difficulté qu'elle a dorénavant à faire de longue période debout, l'artiste continue de mijoter plusieurs projets, dont le lancement prochain d'un nouvel album. Elle espère aussi faire une petite tournée intime, dans laquelle elle serait assise, entourée de ses musiciens, pour revivre ses plus beaux succès. Nous espérons que ce souhait se concrétise bientôt!

À 79 ans, Ginette Reno estime être plus heureuse : « Moi, je suis un être d'émerveillement. J'ai toujours dit "Le feu, ça crée [sacré]." Moi, j'ai le feu sacré. Alors le feu, ça crée. Et c'est ça que je fais. Je n'arrête pas de créer. Tout ce que je peux créer, je le crée. »