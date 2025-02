Geneviève Schmidt formule une demande au public dans une nouvelle campagne de publicité

La formidable comédienne Geneviève Schmidt, qui brille dans STAT, profite de la nouvelle offensive publicitaire de NOUS | MADE pour passer un message au public québécois.

En effet, dans une nouvelle campagne publicitaire, visant à faire briller nos talents québécois, la comédienne demande à son auditoire d’arrêter de la rebaptiser Geneviève « Smith ».

Fidèle à sa mission de célébrer les talents de chez nous, la campagne NOUS | MADE , portant le slogan « Y’a de quoi être fier de NOUS », vise à stimuler notre fierté nationale. Ainsi, les trois publicités amusantes braquent les projecteurs sur des personnalités québécoises bien-aimées du grand public.

Aurait-il pu y avoir un meilleur choix que Geneviève Schmidt, qui a également brillé sur nos écrans avec le film à succès Nos belles-soeurs en 2024?

Dans un contexte où il est plus que jamais question d'achats locaux et de fierté locale, cette campagne a trouvé plus que jamais sa raison d'être.

Voyez la publicité avec Geneviève Schmidt et les deux autres ci-dessous.

La deuxième publicité valorise à la fois la force créatrice de notre industrie du jeu vidéo et le rayonnement international de nos cinéastes, comme Denis Villeneuve. Elle fait un clin d’œil comique au sceau à maïs soufflé créé en édition limitée pour la sortie de Dune 2 (une véritable horreur 😂, mais un "objet de collection").

Quant à la troisième publicité, elle stimule notre sentiment d’appartenance envers les vedettes du petit écran. Elle met de l’avant Marilyn Castonguay, une comédienne « ben fine » dans la vraie vie, même si elle joue une vilaine criminelle armée dans l’acclamée série C’est comme ça que je t’aime.

Dans cette même offensive, qui a commencé il y a quelques mois, NOUS | MADE a aussi inauguré une murale à l’effigie de Jean-Marc Vallée sur le bâtiment du studio montréalais Real by Fake. Découvrez-la dans la vidéo tout au bas de cet article.