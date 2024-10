Geneviève Schmidt accepterait-elle de perdre ses cheveux pour STAT? Elle répond à la question

Ce jeudi dans l'épisode de STAT, Isabelle Granger a reçu une bonne et une mauvaise nouvelle de la part de son oncologue, après l'opération qu'elle venait de subir pour un cancer du sein agressif. Si la médecin n'a pas de métastases, son oncotype est malheureusement trop élevé et elle devra subir de la chimiothérapie. On vous explique tout ça ici.

Celle-ci a accueilli la nouvelle difficilement, comme bien des téléspectateurs dans leurs salons. Que sera la suite des choses pour ce personnage qu'on adore?

En début de saison, nous avions eu le plaisir de rencontrer tous les comédiens et comédiennes de la quotidienne, dont Geneviève Schmidt, qui abordait justement les défis que vivra son personnage cette saison. Un entretien à lire juste ici et qui s'avère assez inspirant!

Dans cette même discussion, nous avons posé la question suivante à la comédienne : « Est-ce que tu accepterais de perdre tes cheveux pour jouer cette intrigue de ton personnage dans STAT? » La réponse fut la suivante.

Oui, j'accepterais. Mais tu sais, demander à un acteur de raser ses cheveux, pour les femmes surtout, peut-être les hommes aussi, au Québec, c'est bien rare que ça existe. Il y a un truc monétaire en bout de ligne, parce que ça peut m'empêcher de jouer autre chose. Mais je pourrais accepter...

Évidemment, répondre à cette question ne confirme en rien que c'est là que l'intrigue se dirige. La talentueuse autrice Marie-Andrée Labbé a certainement son idée sur la question et la comédienne Geneviève Schmidt a sûrement été mise au parfum de ce qui l'attend pour la suite.

Par contre, pour le savoir, il faudra être au rendez-vous....

On peut certainement dire que cette information a semé une inquiétude au sein des fans de STAT, qui craignent maintenant de perdre Isabelle Granger.

De notre côté, nous formulons le souhait que l'autrice nous serve plutôt une bonne dose d'espoir avec la rémission de la chirurgienne. Espérons avoir raison!

STAT se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.