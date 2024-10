Les téléspectateurs de STAT confus suite à cette scène : voici pourquoi

Dans l'épisode de jeudi de STAT, Isabelle (Geneviève Schmidt) a rencontré son oncologue. Celui-ci lui a annoncé qu'elle n'avait pas de métastases aux ganglions, mais il n'avait pas que de bonnes nouvelles.

Il lui a révélé que son « oncotype » était « assez élevé », soit à 27. Il lui a ensuite signifié qu'elle allait devoir faire de la chimiothérapie, puis de la radiothérapie.

Sur les réseaux sociaux, bien des téléspectateurs ont écrit ne pas avoir compris ce que le médecin avait appris à Isabelle. Que signifiait ce fameux « 27 »? Nous-mêmes étions confus. Heureusement, on peut toujours compter sur les fans de STAT pour nous venir en aide. En effet, plusieurs explications pertinentes ont été formulées sur Facebook.

« Chez les femmes préménopausées atteintes d'un cancer du sein avec ou sans ganglions lymphatiques, si le score Oncotype est de 26 ou plus, un plan de traitement plus agressif comprenant à la fois une hormonothérapie et une chimiothérapie est généralement recommandé »

« Oncotype, entre 0 et 25, il y a un faible risque de récidive et un traitement de chimiothérapie n’est pas utile. Entre 26 et 100 il y a un haut risque de récidive »

Nous remercions ces savants téléspectateurs d'éclairer nos lanternes!