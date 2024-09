Un grand défi pour Geneviève Schmidt dans STAT

Lundi, dans STAT, nous avons pu voir Isabelle (Geneviève Schmidt) accuser le coup, alors que Pascal (Normand D'Amour) lui annonce qu'elle est atteinte d'un féroce cancer du sein.

Rencontrée lors du visionnement de presse de cette troisième saison, la comédienne Geneviève Schmidt nous racontait comment elle a appris les problèmes de santé auxquels serait confronté son personnage.

« Fabienne et Marie-Andrée m'ont téléphoné peut-être trois semaines avant qu'on termine les tournages, en mars 2024, pour me parler du punch de saison 2. En fait, pour une actrice, c'est un cadeau d'avoir des défis. Alors, j'ai fait : " Let's go, on y va ". »

Déjà, la comédienne a dû relever un défi lors des quatre premiers épisodes de la saison, qui ont été filmés seulement à la troisième semaine de tournage. « Cette semaine-là, j'avais 63 pages à jouer. »

Pour celle-là, j'étais blindée, j'étais préparée. Puis je ne voulais pas être dans le pathos. Je ne voulais pas être dans la lourdeur.

Geneviève nous raconte qu'elle a reçu beaucoup de témoignages depuis la fin de la saison deux.

« Beaucoup de gens me parlent depuis mars, depuis le punch de la deuxième saison, des gens qui m'écrivent, qui me voient dans la rue et me disent, par exemple, que leurs blondes de 38 ans ont eu un diagnostic cette année, qu'ils ont écouté STAT. Je veux qu'ils continuent d'écouter STAT. C'est ça que je leur dis.

Je leur dis qu'on veut être encore dans leur quotidien. Ça va leur faire du bien. On voit le pouvoir de la télé. J'ai dit : "vous allez voir Isabelle Granger, elle va vous montrer aussi qu'on est fortes les femmes!". »

La comédienne nous promet également des scènes audacieuses comme celles de la drogue dans la première saison, qui avait beaucoup fait jaser.

« Je pense qu'il va y avoir de ça qui va pousser. On déborde de la ligne. Il n'y a pas un acteur qui ne veut pas jouer ça non plus. On est bien contentes d'être ça. Pour moi, saison 3, de ce que j'ai vu, de ce que je vois, de ce que j'ai joué, je pense que c'est du grand Marie-Andrée Labbé. »

STAT est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.