Frédéric Millaire Zouvi parle de son personnage dans Alertes : « J'ai trouvé ça très difficile à défendre »

En plus d'incarner l'inimitable Jean-Michel dans 5e rang, Frédéric Millaire Zouvi interprète Manuel Audet dans Alertes.

À la fin de la précédente saison, son personnage a agressé Lily-Rose Bernard, jouée par Mylène St-Sauveur, dans les toilettes du bar où se retrouve régulièrement l'escouade pour festoyer.

Rencontré récemment, nous avons parlé à Frédéric Millaire Zouvi de cette scène qui a marqué les esprits.

« C'était un beau défi de jouer dans une intrigue de viol de l'ordre du #metoo », dit-il d'abord. « Dans les premiers 12 épisodes, il y a de la drag, du flirt, des messages pas clairs qui mènent à un viol. De jouer ce personnage-là qui n'est pas conscient qu'il fait du mal, de jouer ce quiproquo-là, l'incompréhension, ce qui mène à ça, mais sans l'excuser, c'était un gros défi. J'ai trouvé ça très difficile à défendre. Ce genre de gestes là, pour moi, ça passe 0 et de jouer ça comme si je faisais la bonne affaire, j'ai trouvé ça tough. »

Il enchaîne en disant : « D'un autre côté, c'était vraiment très très l'fun; c'est ça qu'on veut jouer quand on est comédien. Avec Mylène St-Sauveur, on en a parlé beaucoup avec Julien Hurteau le réalisateur, avec l'autrice et les producteurs, il y a eu toutes sortes de moments où il a fallu qu'on s'assoie pour jaser de comment on tourne ça, quels détails sont importants. »

C'est à la fin de son audition qu'on lui a dit que son personnage allait être un agresseur. « Ils m'ont dit : "on te le dit après parce qu'on pense que la meilleure optique, c'est que tu ne le saches pas parce qu'il n'y a rien de prémédité ". Donc, dans mon jeu, je faisais complètement abstraction de cette dernière scène-là qui s'en venait. »

Alertes sera de retour ce lundi 12 septembre à 21 h.

