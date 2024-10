France Beaudoin explique pourquoi elle s'habille toujours en noir

De passage sur le plateau de Pour une fois à Télé-Québec, l'animatrice France Beaudoin a abordé la question des critiques que reçoivent constamment les animatrices à propos de leurs looks. Certaines animatrices - pensons seulement à Marie-Mai ou Véronique Cloutier - en font les frais, année après année.

De son côté, France Beaudoin arbore généralement des looks élégants et sobres, toujours en noir. Elle explique pourquoi, après que Mona de Grenoble lui ait demandé : « Comment ça se fait que les femmes qui sont dans l'oeil du public se font commenter presque exclusivement sur leur physique? »

Moi, quand on me demande pourquoi je suis toujours habillée en noir, bien la réponse, c'est celle-là!

« Je suis coiffée à peu près pareil depuis 20 ans, avec un pouce de longueur par année. J'étais tannée, je n'en voulais plus de ça. Un moment donné, à force de dire "elle est en noir, elle est en noir", ça va s'arrêter et on va écouter le contenu, on va écouter ce qu'on est en train de dire. Moi, c'était ça ma façon. »

Elle poursuit : « Donc pourquoi je porte du noir? C'était une écoeurantite de lire toutes sortes d'affaires et de dire "je ne peux pas croire qu'on répond à ça, je ne peux pas croire que c'est ça le commentaire. Avec toute l'énergie qui a été mise sur d'autres choses, je ne peux pas croire... " ».

Voilà qui s'avère particulièrement pertinent et qui pourrait inciter certains internautes à nuancer leurs propos sur l'apparence des animatrices.

Profitons de cette formidable occasion pour saluer l'intelligence, l'authenticité et l'ouverture de France Beaudoin, qui nous a offert un excellent épisode de Pour une fois.

On la retrouve chaque samedi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada, pour notre rendez-vous hebdomadaire incontournable, En direct de l'univers. Elle anime également Pour emporter, à ARTV, chaque vendredi à 20 h.

Notons que, dans le même entretien, France Beaudoin s'est ouverte avec franchise sur l'adoption et sa relation avec sa fille. C'est à lire!

Pour une fois se poursuit les samedis à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.