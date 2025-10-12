Ce populaire chanteur aura son En direct de l'univers après les Fêtes

Samedi soir, l'heure était aux célébrations sur le plateau de l'émission En direct de l'univers, alors que toute l'équipe du variété avait réservé au chanteur une pluie de surprises musicales.

De l'apparition remarquée de Mia Tinayre à une interprétation tout en amour de sa conjointe des 30 dernières années, les détails ici, on peut dire que le talent était de mise pour surprendre le jeune soixantenaire.

En fin d'épisode, la dernière surprise était toutefois réservée à Paul Daraîche, également présent sur le plateau. Alors qu'il s'apprêtait à chanter « Les cowboys du Québec », France Beaudoin lui a demandé si, malgré son agenda chargé, il avait « un samedi de libre après les Fêtes, pour qu'on fasse ton univers ».

La réaction du public en studio n'a pas tardé à fuser de toutes parts, d'abord surpris, puis complètement enchanté. Paul, totalement désemparé, n'a guère pu refuser cette invitation lancée sur un plateau d'argent. « Oui, oui! » a-t-il lancé.

Nous aurons donc droit à un univers composé de chansons affectionnées par Paul dès l'hiver prochain! On a déjà hâte! Parmi les invités qui pourraient se pointer pour surprendre le chanteur country, mentionnons Isabelle Boulay, Patrick Norman et Guylaine Tanguay, des artistes avec qui l'homme de 78 ans a déjà collaboré.

On pense également à son fils, Dan Daraîche, qui oeuvre lui aussi dans le milieu. Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à une célébration unique et caractérisée par l'amour de la musique! Il ne fait aucun doute que l'équipe de France s'affaire d'ores et déjà à la préparation de ce grand festin musical, qui fera certainement honneur à l'amour de Paul pour la culture francophone et québécoise.

Ce sera à ne pas manquer cet hiver!

Mentionnons au passage que, la semaine prochaine, une édition toute spéciale attend les fans d'En direct de l'univers. Tous les détails ici.