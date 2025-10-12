Accueil
En direct de l'univers : Qui sera l'invité de France Beaudoin la semaine prochaine?

Le mystère plane.

En direct de l'univers
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Samedi prochain, le 18 octobre, France Beaudoin recevra un invité mystère sur sa chaise d'En direct de l'univers.

Chaque année, il y a quelques-unes des personnalités choisies pour l'émission qui sont des surprises jusqu'au jour même de la diffusion. Celles-ci sont généralement kidnappées par l'équipe à la maison ou sur leur lieu de travail.

Par les années passées, Paul Piché et France Castel avaient eu une fête surprise pour leur 70 et 80 ans sur le plateau d'En direct de l'univers. Est-ce un autre anniversaire important que l'équipe de l'émission soulignera samedi prochain?

Il faut dire qu'il y a aussi eu dans l'histoire d'En direct de l'univers des surprises qui n'étaient pas attachées à un évènement en particulier.

On se souviendra qu'en 2019, Kathleen Fortin, qui pensait être sur le plateau pour chanter pour Sonia Vachon, s'est vu prendre de court alors que l'équipe lui a annoncé en direct qu'elle était l'invitée de la soirée. Plus de détails ici.

Ainsi, difficile de prédire qui sera célébré la semaine prochaine. Chose certaine, la situation de « surprise » rend les choses d'autant plus effervescentes. On peut s'attendre à beaucoup d'émotions et de fébrilité dans cette émission encore très mystérieuse.

Ne manquez pas En direct de l'univers, les samedis soirs à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Informations complémentaires

