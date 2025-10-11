En direct de l'univers : La conjointe de Mario Pelchat offre une rare et touchante apparition à la télé

Ce samedi, c'était au tour de Mario Pelchat d'avoir droit à une édition d'En direct de l'univers lui étant dédiée. L'heure était à la fête et à de multiples effusions de bonne humeur, à l'image de l'artiste qui était célébré.
La soirée a d'ailleurs donné lieu à plusieurs moments de beauté dans notre télé. L'un de ceux-ci aura été le passage de la conjointe des 30 dernières années de Mario, Claire Lemaître-Auger. Dans une rare apparition à la télé, celle-ci a décidé de sortir de sa zone de confort en interprétant la balade « T'es pas un autre » de Buffy Sainte-Marie, pour son Mario. Une chanson très émouvante, que l'invité de la soirée a reçu avec beaucoup d'amour.
Ne forment-ils pas un magnifique couple?
Voyez une photo ci-dessous.
Il est également impossible de passer sous silence l'incomparable prestation de la grande gagnante de Star Académie 2025, Mia Tinayre, en tout début d'épisode. Celle-ci a pour ainsi dire tout arraché sur la scène! En interprétant le succès de Teddy Swims, « Loose Control », Mia a non seulement impressionné le public en studio et le principal intéressé, mais aussi les téléspectateurs. Ceux-ci ont effectivement été nombreux à commenter la performance de la jeune artiste. Un talent brut, cette Mia!
- « Quel immense talent, elle me bouleverse chaque fois que je l’entends ❤️ »
- « Toute une prestation de la belle Mia...du talent..en veux-tu en vla...je l'adore, elle peut tout chanter... ❤️ »
- « MIA!!!!!!! LA STAR 🥰 QUELLE BELLE INTERPRÉTATION !!! LES FRISSONS !!!!!WOW 👏👏👏 »
- « J’en avais la chair de poule. Elle est tellement bonne »
Cette jeune femme d'à peine 17 ans est remplie de talent et semble absolument promise à un avenir brillant sous les projecteurs. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle impressionne sur le plateau du variété hebdomadaire. Les détails ici.
En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.