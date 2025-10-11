En direct de l'univers : La conjointe de Mario Pelchat offre une rare et touchante apparition à la télé

Ce samedi, c'était au tour de Mario Pelchat d'avoir droit à une édition d'En direct de l'univers lui étant dédiée. L'heure était à la fête et à de multiples effusions de bonne humeur, à l'image de l'artiste qui était célébré.

La soirée a d'ailleurs donné lieu à plusieurs moments de beauté dans notre télé. L'un de ceux-ci aura été le passage de la conjointe des 30 dernières années de Mario, Claire Lemaître-Auger. Dans une rare apparition à la télé, celle-ci a décidé de sortir de sa zone de confort en interprétant la balade « T'es pas un autre » de Buffy Sainte-Marie, pour son Mario. Une chanson très émouvante, que l'invité de la soirée a reçu avec beaucoup d'amour.

Ne forment-ils pas un magnifique couple?

Voyez une photo ci-dessous.