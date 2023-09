Félix-Antoine Tremblay commente la présence de Jay Du Temple à En route vers OD

Ce dimanche soir a lieu le premier épisode de la saison d'OD Andalousie.

Intitulée En route vers OD, cette émission spéciale sera axée sur la découverte des nouveaux candidats et nouvelles candidates.

Félix-Antoine Tremblay, animateur des Vendredis OD, discutera de cette nouvelle mouture avec Anne-Marie Withenshaw, Alex Perron, FouKi, Éléonore Lagacé et l'ancien animateur d'Occupation Double, Jay Du Temple.

Rencontré lors du lancement de Radio-Canada jeudi dernier, Félix-Antoine Tremblay n'avait que de bons mots pour Jay Du Temple.

« Jay, on l'a reçu dans En route vers OD, il y avait un moment spécial pour Alicia et Fred. Il est venu faire ses adieux officiels. C'était super le fun, il est super généreux. C'était émouvant pour lui aussi, de passer la puck aux deux autres. Jay n'a jamais eu d'automne depuis six ans, donc c'est très drôle de lui demander ça va être quoi son automne. Il est extraordinaire, je l'aime beaucoup », nous disait-il.

Félix-Antoine Tremblay nous a aussi parlé du tapis rouge qui sera diffusé la semaine prochaine. Voyez ce qu'il nous a confié ici.

Ne manquez pas En route vers OD ce dimanche 10 septembre à 18 h 30.

À noter que l'émission sera suivie par le spécial de la rentrée de Noovo, animé par Marc Labrèche dans son décor de Je viens vers toi.