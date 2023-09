Félix-Antoine Tremblay nous parle du tapis rouge d'OD Andalousie : « Ça m'a scié les deux jambes »

Dans le cadre de la Rentrée 2023-2024 d'ICI Télé, nous avons pu nous entretenir avec le si sympathique Félix-Antoine Tremblay, présent pour faire la promotion de la deuxième saison de Zénith. Celui-ci était tout juste de retour d'un voyage professionnel en Espagne, dans le cadre d'Occupation Double Andalousie, animé cette année par Alicia Moffet et Frédérick Robichaud. Félix-Antoine a bien voulu nous donner ses impressions sur le tapis rouge revampé de cette nouvelle mouture d'OD, auquel il a pu assister. Le chanceux!

« Moi-même, ça m'a scié les deux jambes », lance-t-il. « C'est vraiment fou l'espèce de raz-de-marée qu'il y a eu par rapport à OD l'an passé, mais c'est beau comment l'équipe s'est revirée de bord et a travaillé pour, un, changer les choses, deux, écouter ce que le public avait envie. Je trouve que c'est rare dans notre télé ce contact-là, d'être entendu. Oui, il y a eu des choses à gérer, oui il y a eu des débordements, mais je pense que l'important, c'est de regarder où ça s'en va. OD, c'est une émission qui est dans nos télés depuis 17 ans, c'est un format original québécois, c'est ultra-rare, c'est très précieux. J'ai vraiment l'impression que c'est mission accomplie. »

Celui-ci se dit d'ailleurs ravi des participantes et participants de cette année, une cuvée bien différente des années précédentes que vous pouvez découvrir ici. Il nous dit : « Je peux te dire que j'ai les deux jambes sciées du casting. Les candidats, candidates, je les présente à En route vers OD ce dimanche à 18 h 30, l'espèce de pré-show du tapis rouge. On va les découvrir dans le quotidien, vraiment dans un côté naturel. Personne ne se connaît. Toutes les régions sont représentées. Moi, ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Moi aussi, je trouvais qu'on n'était plus dans le désir de trouver l'amour nécessairement. C'était le désir de plein de choses, trouver l'amour oui, mais aussi le party, la carrière après. »

Là, on est dans des personnalités attachantes, brillantes. Ce que j'ai vu, ce que je sais, j'ai capoté.

Comme on le sait, la formule du tapis rouge a été modifiée cette année. Exit les défilés rutilants de mâles alphas. Les rencontres individuelles seront plutôt privilégiées, ce qui donnera un ton différent, mais en phase avec ce qu'on aime en téléréalité.

Il explique : « De changer la façon dont le tapis rouge est fait, ce qu'on veut c'est des malaises. Moi, quand j'écoute OD, je veux des malaises. Je ne veux pas que personne se fasse intimider, mais je veux qu'il y ait des malaises, des prises de bec, c'est ça la téléréalité, c'est ça mettre des personnes dans un huis clos et leur donner l'occasion de faire des activités de temps en temps. Ça, pour moi, c'est très payant. Je trouve que ça donne vraiment le ton dès le tapis rouge, avec les personnalités des gens, les voir interagir rapidement. Pour eux aussi, c'est trippant d'avoir un réel contact, avant même d'arriver dans cette aventure-là. Je suis très content de voir ce tapis rouge de cette manière-là, ça fait du bien, c'est différent. »

Ça ramène tout ce qu'on aime d'OD, de l'amour, des malaises et des rires.

Félix-Antoine confirme que la destination de l'Andalousie est paradisiaque, mais qu'il a eu peu de temps pour réellement en profiter.

Moi, tu m'aurais amené faire OD à Ste-Julie, j'aurais été content. Je suis en Andalousie, c'est malade!

« Il faut le dire par contre, c'est impressionnant de voir les deux premières semaines, le travail là-bas, les équipes. Tout le monde travaille mur à mur. Je ne me suis pas baigné une fois. On était tous en mode travail, ce sont de grosses journées. C'est une grosse fourmilière, je me sens privilégié d'avoir eu accès à ça. On va le voir dans "Les vendredis OD". »

En route vers Occupation Double Andalousie avec Félix-Antoine Tremblay, dimanche 18h30 sur Noovo et en rattrapage sur noovo.ca. Le tapis rouge aura lieu la semaine suivante, le 17 septembre, dans la même case horaire.

