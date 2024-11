Extrait vidéo de Chanteurs masqués : On croit avoir deviné qui se cache sous ce costume

Alors qu’il aura fallu faire nos adieux à la précieuse et joyeuse Licorne la semaine dernière, qui a été éliminée de la compétition, voilà qu'un autre épisode de Chanteurs masqués nous attend ce dimanche.

La compétition se resserre de plus en plus et, alors que la finale pointe tout doucement le bout de son nez, d'autres personnalités masquées devront dévoiler leur véritable identité. Seulement, au fil des semaines, il devient encore plus ardu de mener l'enquête. C'est pourquoi la production a cru bon de dévoiler quelques images d'une future prestation d'une artiste costumée qui est encore dans la course, Miss Maïs.

Avec une interprétation de « Laissez-moi danser » en version opéra, saurez-vous reconnaître la personnalité masquée?

Visionnez l'extrait ci-dessous.