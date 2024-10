Nathalie Simard envisage un retour à la musique

Ce vendredi soir, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil recevaient Nathalie Simard sur le plateau de Ça finit bien la semaine. Cette dernière en a profité pour évoquer la merveilleuse période professionnelle qui l'habite, elle dont la carrière connaît un essor fulgurant ces dernières années.

L'animatrice de Ma mère, ton père fait d'ailleurs partie de la distribution de L'effet Lara, une nouvelle émission tournée en Sicile, chez Lara Fabian, et qui propose à quelques personnalités connues un cours de perfectionnement de la voix. Découvrez les autres artistes qui y participent ici. À propos de cette expérience hors du commun, elle confie, avec une pointe de malaise :

« Moi, je suis une autodidacte. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis allée faire un cours de chant, parce que j'avais perdu le contrôle de ma voix, parce que je travaillais beaucoup. Et le coach à Lara m'a dit que j'avais 1% de mon talent que j'exploitais. Il dit : "Si tu te mets à travailler à chaque semaine et qu'on a des séances, parce que je peux faire des séances web avec lui à chaque semaine."

J'ai dit : "Tu trouves pas qu'il pousse un peu fort?" Elle dit : "Non, non." Et ça, ça m'a vraiment, énormément surprise, parce que (...) j'ai un peu mis sur pause ma carrière de chanteuse, parce que ce n'est pas facile avec les plateformes numériques. On ne vit plus que de ça aujourd'hui. Je suis contente de pouvoir faire autre chose, dont l'animation, animer à la radio, avec ce beau cadeau aussi de la télé-réalité à TVA, mais là, j'y pense! Aussi, j'ai fait autre chose... Moi, j'ai toujours été fascinée par le chant lyrique, l'opéra. Mais là, je ne peux pas tout dire! En tout cas, je peux vous dire que j'adore le chant lyrique! (...) Je suis allée dans un endroit extraordinaire à Catane, faites vos recherches sur internet! » lance-t-elle, espiègle.

Voilà qui est bien excitant! Pourrait-on voir Nathalie Simard effectuer un retour à la chanson dans un avenir rapproché, et ce, dans un registre totalement différent? Tout porte à croire que oui!

Par ailleurs, en fin d'entrevue, la chanteuse a évoqué le fait qu'elle vivait très bien son célibat, après 15 ans de mariage. Gino Chouinard, également présent sur le plateau, a alors dévoilé que Nathalie et lui ont failli former un couple, à l'époque du jeu télévisé Double défi, en 1989 : « Je commence à la télé et Nathalie est déjà une star. Il y a un gars de mon équipe qui tourne autour d'elle et moi, ben, mon père aurait été fier! J'étais un peu plus discret dans mes approches! L'autre candidat était plus démonstratif! »

Une révélation surprenante qui n'a eu d'autre effet qu'un tonnerre de rires en studio!

Une émission spéciale country nous attend vendredi prochain à Ça finit bien la semaine dès 19 h, sur les ondes de TVA.