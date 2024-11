Voici pourquoi Mitsou était à Chanteurs masqués ce dimanche

Ce dimanche, un nouvel épisode de Chanteurs masqués était diffusé, amenant son lot de nouvelles prestations absolument inoubliables.

Puis, comme promis la semaine dernière, l'épisode de la soirée aura également été l'occasion de découvrir le premier indice de la chasse aux trésors du ratoureux Jack Spi-Rat. Pour rappel, les juges-enquêteurs devaient choisir un coffre contenant un indice sur l'une des personnalités masquées restantes de la saison. Après réflexion, ceux-ci ont choisi de bonifier leur enquête sur la fabuleuse Betty Bett.

À l'intérieur dudit coffre se cachait en réalité Mitsou, qui fut introduite sur les airs de « Bye-Bye mon cowboy ». Alors qu'elle chantait cet immortel hit sur la scène, elle fut rejointe par la betterave géante. Un duo pour le moins surprenant! Découvrez une photo au bas de l'article.

Pour nous aider dans notre enquête, Mitsou a ensuite lu un parchemin, sur lequel était inscrit :

« Hors de tout doute, c'est la chanson qui nous a unis et même si nous ne chantons pas toutes nos gammes sur la même note, et au même moment, nos voix ont fait vibrer les foules partout et ont touché les coeurs. J'ai suivi tes pas, tu as suivi les miens, sur un air d'harmonie. »

Sébastien Benoît a alors révélé qu'un lien spécial unissait les deux femmes. Sont-elles unies par un style musical similaire? Une énergie semblable? Sur les réseaux sociaux, les spéculations concernant le légume-racine sont plutôt variées, mais plusieurs pointent vers Éléonore Lagacé ou Julie Bélanger. C'est ce que nous pensions également, mais la thèse voulant qu'il s'agisse de Julie St-Pierre nous semble assez pertinente!

Malgré tout, il aura fallu faire nos adieux à la talentueuse Licorne, dont les prestations resteront longtemps gravées dans les annales de l'émission. Son interprétation sentie de « Vivre avec celui qu'on aime » n'a malheureusement pas su lui attirer les faveurs du public en studio. C'est Debbie Lynch-White qui se cachait sous cette féérie incarnée, elle qui a avoué avoir apprécié la grâce du sublime costume. Quelle belle surprise, nous n'aurions jamais pensé que la comédienne pouvait s'y trouver!

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 18 h 30, sur les ondes de TVA.