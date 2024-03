Samedi soir, c'était au tour de Mona de Grenoble de s'asseoir dans le fauteuil d'En direct de l'univers.

D'ailleurs, exceptionnellement, cet épisode est disponible en rattrapage sur ICI.TOU.TV. Dépêchez-vous si vous n'avez toujours pas vu cette émission flamboyante!

La drag queen était sur un petit nuage après avoir reçu tant d'amour. Au lendemain de la diffusion, elle écrivait ceci :

« Retour sur la soirée la plus hallucinante que j’ai vécue de ma vie.

Je peux pas croire la chance que j’ai d’avoir eu mon @endirectdelunivers !! @francebeaudoin1 J’pense que je ne vous remercierai jamais assez, ton équipe et toi, pour ce cadeau. L’accueil, la bienveillance, le show, L’AMOUR OSTI! ❤️

Le lineup d’artistes invités relevait de l’incroyable, du surnaturel et du « BEN VOYONS DONC ESTICHE »!! Merci d’avoir été là, vous êtes mes idoles saint-crème!

Mes proches, mes amis, ma famille, mon chum vous êtes complètement fous. Merci merci merci, je vous aime comme ça s’peut pas! (Même si vous m’avez menti)

Je suis sur un sincère et pur petit nuage, d’après moi j’en ai pour longtemps à vous achaler avec c’te soirée-là remplie d’émotions et de ben belles musiques.

Merci team Mona, qui m’ont grimée de la tête aux pieds et qui ont sauvé ma situation capillaire après le bingo (une minute de plus et je faisais un Jim Corcoran) : @m_kevinbaldassarre @franci6666 @christblais

MATANTE EST BEN CONTENTE! J’ai encore le motton pis les ti yeux trempes. Les gences de l’internet: vos commentaires me touchent profondément. Si vous avez manqué le tout, mon épisode est exceptionnellement sur Tou.tv!

C’EST HOT HEIN?

Beaux chants et petit party 🥂 »

Parmi les moments marquants de cette soirée, on note l'apparition de son idole, Marjo (extrait au bas de l'article), qui est même venu s'assoir sur elle pour chanter, rien de moins, ainsi que la performance de Gildor Roy, qui lui fait penser à son père. Il faut dire que, effectivement, les deux hommes se ressemblent beaucoup! Voyez la preuve photo ci-dessous.

À noter aussi qu'une de ses bonnes amies de Big Brother Célébrités a aussi faite irruption en studio à la toute fin. Plus de détails ici.