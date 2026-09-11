Excellente nouvelle pour les fans de Bonsoir bonsoir

C'est ce jeudi, après une émission spéciale de deux heures célébrant la rentrée télé d'ICI Télé, que s'est terminée la neuvième saison de Bonsoir bonsoir. Tout l'été, l'animateur Jean-Sébastien Girard a animé de main de maître le désormais incontournable talk-show estival, en recevant les artistes de l'heure, parfois moins connus, mais avec toujours autant de doigté et d'intérêt pour la culture et les arts vivants.

Son travail nous a d'ailleurs beaucoup plu. On en parlait récemment dans cet article. Si certains réfractaires n'ont pas manqué de signaler leur désaveu envers l'animateur, la grande majorité des téléspectateurs ont été grandement satisfaits des épisodes présentés tout l'été. Si la froide saison sonne le glas de l'émission, Jean-Sébastien n'a pas perdu de temps pour rassurer son public et annoncer qu'une 10e saison de Bonsoir bonsoir était officiellement en chantier, et qu'elle verra le jour en avril 2027.

C'est l'animateur vedette lui-même qui en a fait l'annonce en fin d'émission, ce jeudi, entonnant par la suite la chanson « Bonne nuit, beaux rêves, on ferme le manège » qu'il avait chanté à Serge Denoncourt en début d'été.

Cela signifie que nous aurons droit à un autre été sous le signe des chauds rayons du talk-show de Radio-Canada! Évidemment, on devine que Jean-Sébastien sera à nouveau entouré par ses précieux collaborateurs et quelques nouveaux venus. Quels artistes aimeriez-vous voir s'installer sur le fauteuil pour y présenter des chroniques?

Il semble donc que la récente poursuite contre la production du rendez-vous quotidien n'ait pas terni la volonté du diffuseur, bien au contraire.

Rappelons au passage qu'il est possible de rattraper l'entièreté de la saison sur ICI TOU.TV, de façon tout à fait gratuite. C'est ici.