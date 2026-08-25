Bonsoir bonsoir : Retour sur le travail remarquable de Jean-Sébastien Girard cette saison

Le bonheur de Jean-Sébastien Girard à reprendre officiellement le flambeau de son collègue Jean-Philippe Wauthier à Bonsoir bonsoir était flagrant et émouvant. Impossible de rester de marbre en le voyant concrétiser ses rêves d'enfant.

L'animateur, qui a fait sa réputation en proposant des chroniques acides à La soirée (est encore jeune), a apporté avec lui un ton respectueux et une ambiance conviviale, sans délaisser pour autant le sarcasme débonnaire qui l'a longtemps caractérisé.

Jean-Sébastien a aussi su transmettre aux téléspectateurs son amour indéfectible de la culture à toutes les époques, invitant sur son plateau des artistes - principalement des femmes - qui ont marqué l'histoire du Québec à leur façon. Celles-ci n'y étaient pas nécessairement pour faire la promotion de projets à venir. Elles ont accepté de s'entretenir avec l'animateur de façon candide, au plus grand bonheur de ce dernier, qui ne tarissait pas d'éloges pour chacune d'entre elles. D'ailleurs, la passion de Jean-Sébastien pour la culture et ceux qui la créent était contagieuse tout au long de la saison.

Si la plupart des talk-show et magazines culturels s'intéressent davantage à la télé et au cinéma qu'au théâtre, l'animateur de Bonsoir bonsoir s'est donné comme mission d'offrir aux arts de la scène une place substantielle dans son émission. Il a certainement réussi son mandat alors que le théâtre est rapidement devenu un sujet de prédilection dans son studio feutré.

Il a également reçu des personnalités moins connues du grand public, offrant ainsi un tremplin remarquable pour la relève. Les performances musicales ont aussi été au coeur de sa proposition, de Michel Rivard aux Gars du Nord, en passant par Safia Nolin, Angélique Kidjo, Les Louanges et le formidable duo d'Émile Bourgault et Louis-Julien Durso (que vous pouvez revoir au bas de l'article).

Précisons que l'animateur a brillé de manière particulièrement éclatante dans les tables rondes de Jase Jase. Il a mené ces entretiens avec doigté, peu importe le sérieux du sujet abordé.

On peut dire que Jean-Sébastien Girard a su, d'un côté, confondre les sceptiques et, de l'autre, consolider l'amour des plus fidèles téléspectateurs. Si ce n'est que son décor sombre, qui a engendré bien des discussions au fil de la saison, l'animateur n'a pas commis de véritables faux pas. Lui et sa mère en première rangée seront certainement de retour l'été prochain, si l'émission est renouvelée (le contraire serait décevant).

Merci à Jean-Sébastien d'avoir bousculé les conventions établies pour proposer un talk-show estival moins convenu, tout en restant divertissant.