Sonia Benezra poursuit la production de Bonsoir bonsoir pour près de 470 000$

Coup de tonnerre dans le milieu culturel québécois, alors que TVA Nouvelles nous apprend que Sonia Benezra a récemment intenté une poursuite de près de 470 000$ contre la production du talk-show estival Bonsoir bonsoir.

En effet, l'animatrice indique un bris contractuel de la part de La Production est encore jeune II inc., puisque ses services avaient été retenus dans l'éventualité du départ de Jean-Philippe Wauthier à l'animation de l'émission, à l'été 2025. Le contrat a été signé en janvier de la même année et quelques mois plus tard, en mars 2025, Radio-Canada annonçait que son animateur vedette prenait une pause pour épuisement professionnel.

Or, ce n'est pas Sonia Benezra qui a été désignée pour remplacer Wauthier, mais bien Marie-Claude Barrette, suivie de Jean-Sébastien Girard et de Sophie Fouron. Les faits rapportés dévoilent ensuite que Sonia n’aurait « à aucun moment [...] renoncé, tacitement ou expressément, à son droit de contester la rupture de contrat par la défenderesse ». Dans sa poursuite, Sonia précise avoir déposé plusieurs textos et courriels, de même que le contrat signé avec la production du rendez-vous quotidien.

Elle réclame notamment 125 000 $ en dommages moraux, évoquant le « préjudice causé en termes d’embarras public, d’humiliation, d’atteinte à la réputation, à la dignité professionnelle et à l’image publique » de même que 343 200 $ en dommages, ce qui correspond à 3900 $ par épisode, pour les 88 prévus au cours de la huitième saison. Le total de la poursuite intentée est de 468 200 $.

On se souviendra que Sonia avait remplacé Jean-Philippe Wauthier à l'été 2023, recueillant un beau succès auprès du public. Pour le moment, ni Radio-Canada ni la production de Bonsoir bonsoir n'ont réagi.

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