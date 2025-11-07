Excellente nouvelle pour En direct de l'univers

C'est cette semaine que se tenait le Premier gala de l'ADISQ 2025, sur les ondes de Télé-Québec. Pour l'occasion, les artistes d'ici s'étaient rassemblés pour souligner et célébrer ensemble cette grande fête de la musique.

Parmi les récipiendaires de la soirée, citons En direct de l'univers, qui est repartie avec la convoitée statuette « Émission de l'année - Musique », soulignant ainsi l'importance de l'émission dans nos télés. En réponse à ce grand honneur, la production s'est exprimée sur les réseaux sociaux, en déclarant :

« C’est avec fierté et reconnaissance qu’on a reçu ce Félix hier soir!

ÉMISSION DE L’ANNÉE - MUSIQUE au Gala de l'Adisq

Un trophée qu’on souhaite partager avec toute notre grande famille : de l'équipe aux artistes, en passant par les invités, leur famille et vous, cher public!

Merci de chanter, de rire et de vibrer avec nous chaque samedi. On est tellement choyés! »

On peut dire sans hésitation que c'est plutôt nous qui sommes choyés de pouvoir profiter chaque semaine d'une production de cette qualité. Félicitations à France Beaudoin ainsi qu'à toute l'équipe, qui contribuent chaque semaine à embellir nos samedis soirs.

Mentionnons au passage qu'il ne s'agit pas du seul honneur que l'émission a droit cette année. En effet, lors du précédent Gala des Prix Gémeaux, en septembre, l'émission En direct de l'univers s'est vue récompensée à deux reprises. Les détails ici.

La semaine dernière, c'était au tour de la présentatrice météo Colette Provencher de voir son univers musical célébré à grands coups de succès d'ici et d'ailleurs, dans une édition au rythme fortement contagieux. D'ailleurs, on vous invite à découvrir dans cet article l'un des moments forts de la soirée.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.