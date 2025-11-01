Éric Lapointe effectue un passage remarqué à En direct de l'univers

Une édition complètement mémorable nous attendait ce samedi à En direct de l'univers, où c'est la pétillante Colette Provencher qui était (enfin, diront certains) assise sur le siège de l'invitée.

Comme à l'habitude du rendez-vous hebdomadaire, l'émotion était au rendez-vous et a étanché notre soif musicale. Colette s'est d'ailleurs montré une convive de prestige, en étant très généreuse et reconnaissante dans ses interventions.

En abordant l'importance de la chanson « Le Petit bonheur » dans sa vie, la maman, qui a vu ses deux enfants faire une apparition surprise au cours de la soirée (les détails ici), est devenue très émotive. Elle explique :

« Quand on était jeunes, on écoutait beaucoup de Félix Leclerc à la maison. Puis ça jouait sur le gros pickup, comprends-tu? Et cette chanson-là passait en boucle, puis bon je l'entendais pas, jusqu'à tant que quelqu'un qui la reprenne. C'est Éric Lapointe. Il a repris cette chanson-là, puis il a fait les deux voix. Il a fait celui-là et celle-là du Petit bonheur, qui répond à l'autre. »

Tout était désormais aligné pour que le populaire rocker à la voix d'or se présente sur la scène et offre sa version du classique de Félix Leclerc. Le chanteur, qui a récemment fait réagir avec la sortie de son documentaire, a ainsi offert une prestation tout en puissance et en retenue, dans un moment qui marquera les esprits.

On peut dire que la beauté de ce moment a transcendé dans les salons, alors que les téléspectateurs ont été nombreux à saluer la présence d'Éric Lapointe sur le plateau.

« Si heureuse de t'entendre chanter à la télé. Tu nous a manqué! »

« Wow. Je suis contente pour lui il mérite sa place. »

« Tellement contente de voir Éric Lapointe je t'aime et contente de te voir enfin. »

Peu avant, Virginie Cummins et le groupe des Koristes ont repris avec goût « The Sound of Silence », qui était tout sauf silencieux! En fait, nous ne devons certainement pas être les seuls à être complètement tombés sous le charme des choix musicaux de Colette?

Après des mois où le suspense de sa présence se faisait sentir, l'édition lui étant dédiée fut rafraîchissante à souhait, à tel point qu'une double dose nous semble maintenant justifiée... On peut toujours rêver!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 20 h, sur les ondes de Radio-Canada.