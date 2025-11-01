Les enfants de Colette Provencher font une rare apparition à la télé

Une averse de succès musicaux attendait les téléspectateurs ce samedi, alors que France Beaudoin recevait Colette Provencher. Après de longs mois d'attente, c'est effectivement ce soir que la présentatrice météo favorite des Québécois avait droit à un épisode lui étant dédié.

Autant dire que notre patience en aura valu la peine, alors que défilait sous nos yeux une tonne de classiques d'ici et d'ailleurs, pour l'une des éditions les plus ensoleillées des dernières années. Sur le fauteuil pivotant du célèbre variété, Colette Provencher fut l'invitée idéale, réagissant au quart de tour aux surprises qui lui étaient proposées.

Celle-ci est d'ailleurs devenue très émotive quand ses deux enfants, Lambert et Esther, sont arrivés sur la scène en compagnie de leurs cousins et cousines. La belle famille a entonné l'hymne rassembleur du duo 2Frères, « Nous autres ». Un très beau moment, rempli d'émotion pour l'animatrice. Après la prestation des siens, Colette a affirmé :

« Ma soeur et moi on se dit souvent, en pleurant quasiment, on a pas tout réussi dans la vie, mais ça, on l'a réussi. Ce sont des frères et soeurs, ils sont toujours ensemble, ils font des activités ensemble. Ah mon Dieu! Merci! Maudit, avoue qu'ils sont beaux! »

Voyez une photo en bas de cet article.

La principale intéressée s'est ensuite ouverte sur un pan de sa vie qu'elle aborde peu, sa relation avec ses enfants. Celle-ci a déclaré qu'à l'époque où sa fille et son fils étaient au primaire, ceux-ci ignoraient qu'elle travaillait le soir.

« J'ai toujours soupé avec eux. Alors ils étaient très jeunes, j'avais une gardienne qui venait à peine quelques heures, une heure ou deux, qui venaient les garder, et moi je revenais pour le souper et tout ça et je les couchais, ils étaient jeunes. »

De belles confidences de cette femme de coeur, dont la présence était plus qu'attendue sur ce plateau. Chose promise, chose due, l'épisode de ce samedi n'aura guère déçu et aura fait mouche auprès du public, qui ont été nombreux à commenter en des termes très élogieux la soirée.

On peut dire, une fois de plus, mission accomplie pour l'équipe de l'émission!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.