Alors que les tournages de l'ultime saison d'À coeur battant s'achèveront en juin, nous avons eu l'occasion d'en discuter avec l'une des têtes d'affiche, Ève Landry, dans le cadre du dévoilement de la distribution de la série Les Armes dans laquelle elle tiendra également un rôle principal. Elle a bien voulu nous donner ses impressions sur les derniers épisodes, concoctés par l'autrice Danielle Trottier.

« C'est sûr que c'est touchant. On le sait que c'est les derniers milles, alors on en profite. Je passe vraiment du bon temps avec autant l'équipe technique que les acteurs », indique-t-elle d'emblée pour parler de l'ambiance sur le plateau de tournage.

« Christophe et Gabrielle n'auront pas le choix de faire face à leur passé. Je pense qu'ils sont rendus là, tous les deux. Il va falloir qu'ils fassent face et qu'ils se tiennent debout devant leur passé qui les terrorise », explique-t-elle concernant ce qui attend les personnages principaux.

Il y a une belle amitié, aussi, qui se crée entre Christophe et Gabrielle.

« C'est beau de les voir. On espère qu'ils vont s'aider jusqu'à la fin pour se sortir de ça, justement pour confronter ces deux passés-là, super troubles, ensemble. C'est ce qu'on souhaite. »

On se souviendra que Christophe L'Allier (Roy Dupuis) devait composer avec le fait d'avoir été la victime d'agressions sexuelles répétées de la part de sa mère alors qu'il était enfant, tandis que Gabrielle tentait désespérément d'oublier son père, sorti de prison plusieurs années après avoir tué sa mère devant ses yeux.

Comment Ève Landry qualifierait-elle cette finale? « C'est une finale dans l'espoir, très juste, en fait. »

Elle explique : « Ce n'est pas une finale à l'eau de rose. On ne va pas pour faire plaisir aux téléspectateurs. On y va dans la justesse de la relation, dans la justesse des actes à poser. Il n'y a rien de flafla, il n'y a pas de conte à l'eau de rose, il n'y a pas de grande finale. Ce n'est pas ça qu'on veut. On est dans la violence conjugale. Pour les finales de violence conjugale, on ne s'attend pas à ça. Et on ne veut pas non plus que ça se termine en féminicide, ce n'est pas ça. »

Elle précise : « Si je peux comparer, faire un parallèle un peu boiteux, mais quand même avec une situation de violence conjugale. Quand une femme se sort de là, oui, ça fait du bien, oui, on s'en sort, mais elle est quand même toute seule, elle a besoin de ressources, elle a besoin d'aide. C'est un peu ça aussi. Je veux dire, tu ne te sors pas d'une situation comme celle-là, pis d'une vie avec un trouble, avec un passé comme ça, indemne en fait. »

Voilà qui promet pour l'ultime saison qui sera présentée à compter de l'automne à Radio-Canada. Le tournage se poursuit jusqu'au 14 juin.

Notons que nous apprenions cette semaine qu'une comédienne vue dans STAT se joindra à la distribution.

Voici ce que l'autrice Danielle Trottier pouvait nous révéler sur la suite.

Rappelons que celle-ci travaille déjà sur un nouveau projet qui verra le jour en 2025 aussi du côté de Radio-Canada.