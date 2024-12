Étaient-ce les dernières images à vie de La vraie nature? Jean-Philippe Dion nous répond

Lundi soir était diffusée l'émission spéciale de Noël de La vraie nature.

Christian Bégin, Ève-Marie Lortie et Mariana Mazza étaient les invités de Jean-Philippe Dion. Si c'était la première fois que l'animatrice de Salut Bonjour visitait le chalet, il s'agissait de retrouvailles importantes pour Mariana alors que celle-ci avait fait partie de la toute première émission.

À la fin de l'épisode festif de lundi, l'humoriste, qui a été très touchante dans ses révélations une fois de plus, a envoyé des fleurs à Jean-Philippe.

« Ce show-là a vraiment changé ma vie dans plusieurs choses et a changé la vie de beaucoup d'artistes. On ne nous voit plus seulement comme des bêtes de foire divertissantes, on nous voit comme des humains attachants et c'est grâce à toi JP », a-t-elle déclaré, fragile.

L'animateur a ensuite invité Mariana à poser le cadre contenant une photo de leur rencontre sur une tablette en disant : « La première et la dernière ».

Disons-le, ces moments ressemblaient davantage à des adieux qu'à un simple au revoir. Pourtant, Jean-Philippe, à qui nous avons parlé la semaine dernière, nous a dit ceci : « Je ne sais pas combien de temps on va faire Star Académie, ça va tu être une, deux éditions, je ne sais pas, mais après Star Académie, c'est sur que mon plan, c'est de revenir avec La vraie nature. » Fiou!

