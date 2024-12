Pourrait-il y avoir une seconde saison de Ma mère, ton père? La production répond

La première saison de Ma mère, ton père s'est conclue jeudi dernier.

Maintenant, bien des téléspectateurs se demandent si une deuxième année serait possible.

Nous nous sommes entretenus avec le producteur Jean-Philippe Dion, qui nous a dit ceci :

« Il n'y a pas de confirmation encore de la part du diffuseur. On est là-dedans, mais on aimerait ça », indique-t-il.

Tous les espoirs sont permis. « C'est un très beau succès. C'est un show tellement fait pour TVA. C'est la bonne téléréalité pour ce réseau-là. Les valeurs familiales. Ça fait du bien de voir des histoires humaines, des gens attachants dans une téléréalité amoureuse. »

Évidemment, le concept sera modifié si l'émission revient. On vous parlait des modifications qui seront possiblement apportées ici.

Chantal, qui a fait partie de la première mouture, donnait ce conseil à quelqu'un qui voudrait participer à la prochaine version.

« Ce que je dirais aux gens, c'est de rester eux-mêmes. J'ai été authentique. Je suis restée moi-même. Je pense que ça paye en bout de ligne. Tu te laisses aller. Tu n'as pas à t'inquiéter sur ce que tu vas dire. Rester authentique, c'est toujours la meilleure chose. Dans n'importe quoi. Profiter du moment, de chaque moment. S'investir dans les ateliers aussi. On a une chance de faire des ateliers. En profiter et maximiser tout ça afin de changer des petites choses et devenir une meilleure version de soi-même. »

