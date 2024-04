Ceux et celles qui ont plongé, sans retenue, dans la nouvelle série In Memoriam offerte sur CRAVE ont découvert un univers lugubre dans lequel la cruauté côtoie la violence psychologique. Invités dans le manoir de leur père, récemment décédé, des frères et soeurs doivent y affronter une série d'épreuves afin de mettre la main sur un héritage de 84 millions $. Comme on peut le comprendre assez vite, les défis seront de taille et particulièrement pervers pour ceux et celles qui doivent les vivre.

Jusqu'à maintenant, quatre épisodes sont disponibles sur CRAVE et ils valent largement le détour. Lisez nos impressions sur la série ici.

Rencontré lors du visionnement de presse, le comédien Éric Bruneau explique avoir été captivé dès le départ à la lecture du scénario, un engouement qui se reflète aussi chez les téléspectateurs : « J'aimais beaucoup le personnage et j'étais intrigué. Après le premier épisode, il avait réussi à m'avoir, je ne savais pas où ça s'en allait. Tout était chargé. Le jeu qui se déploie entre le passé et le présent, je trouvais ça assez habile. J'étais intrigué et j'avais envie de savoir d'où ils venaient pour être rendus là. »

Éric Bruneau interprète l'un des enfants de Paul-Émile de Léry, un homme tortionnaire qui a laissé des marques indélébiles sur sa famille à force de violence.

Pourtant, dès le départ, on sent chez le personnage d'Éric Bruneau une double identité : d'un côté la victime, mais de l'autre un être narcissique qui semble mentir à ses proches.

Le comédien confirme notre hypothèse en indiquant que son personnage est « dans le top 3 » des êtres fourbes dépeints dans la série.

Ce que j'aimais, c'est que c'est quelqu'un qui se perçoit comme une victime. Parfois, les gens qui se perçoivent en victime deviennent les pires bourreaux.

« J'avais une porte pour dédouaner ce qu'il faisait. Quand tu vois comment le père traite les enfants... "Ce que tu fuis te suit". Eux ont fui une situation toute leur vie, mais ils reproduisent des patterns. J'étais capable de me connecter humainement. »

Il poursuit : « Je n'ai pas joué ça souvent, la victime, le jaloux, quelqu'un qui est victime ou qui essaie de contrôler. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'offre d'emblée. Donc là, je vais être dans cette posture-là, je ne crois pas avoir déjà joué ça. Il va se débattre là-dedans. »

Le comédien nous invite à être au rendez-vous pour voir comment l'intrigue se déploie : « ils ont tous quelque chose à cacher », indique-t-il mystérieux. « Dans les épisodes 4-5-6, ils l'échappent ».

Pas de doute, nous serons devant notre télévision chaque jeudi pour voir comment continue de se développer la série!

Bien que son implication dans le jeu se transforme dès le premier épisode, parions que le personnage d'Éric Bruneau fera partie intégrante du dénouement de cette histoire sordide, qui s'annonce comme une surprise totale. Pour le savoir, il faudra être au rendez-vous pour les 8 épisodes, déposés hebdomadairement sur CRAVE.

Notons que nous nous sommes aussi entretenus avec l'un des auteurs de la série, Pierre-Marc Drouin, qui est notamment revenu sur une scène choquante du 2e épisode.

Nous avons aussi discuté avec Bruno Marcil, qui endosse le rôle audacieux d'un tortionnaire dans la série, à mille lieues de son personnage dans STAT.

Par ailleurs, sachez qu'Éric Bruneau planche activement sur la troisième saison d'Avant le crash, en compagnie de son amoureuse et coautrice, Kim Lévesque-Lizotte.