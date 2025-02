Entrevue STAT : Vous en apprendrez plus sur Raphaël St-Vincent bientôt

Nous avons eu le grand bonheur de croiser Antoine Bertrand la semaine dernière, dans le cadre de l'événement annuel Ciné-Québec. En 2024, le comédien a brillé sur nos grands écrans dans le film Mlle Bottine aux côtés de l'étoile montante Marguerite Laurence. Il fera également partie de la distribution du film Furies, une création de Gabrielle Côté qui incarne la mal-aimée Laurence Caron dans STAT.

Ce faisant, nous en avons profité pour jaser avec lui de son personnage de Raphaël St-Vincent dans STAT, qui fait des vagues à chacune de ses apparitions dans la quotidienne. Gentil ou pas? Voilà la question que les téléspectateurs se posent depuis l'arrivée de ce protagoniste. Contrairement au docteur Lamy, dont les allégeances sont rapidement devenues claires, la question se pose toujours pour Raphaël St-Vincent...

D'emblée, Antoine Bertrand nous confirme que son personnage est là pour rester dans l'intrigue et qu'on le verra davantage dans les prochaines semaines :

« J'ai appris qu'il serait en mode hebdomadaire l'année prochaine et pas en mode quotidienne », lance-t-il d'emblée en riant, en abordant le changement de format de la série l'automne prochain. « On m'a demandé si ça changeait quelque chose pour moi. J'ai dit, moi j'ai tellement de fun là que non, moi ça ne change rien. »

Il poursuit : « Là je suis plus disponible, donc je tourne plus. Alors Marie-Andrée a l'occasion aussi de le développer, de m'inclure dans des trucs, pour aider ou ne pas aider. En tout cas, vu que je suis plus présent, c'est plus facile pour elle de clarifier la bébelle. »

Je le découvre en même temps que vous autres.

Quand on lui demande ce qui nous attend avec ce personnage, l'acteur nous offre une métaphore sportive qui en dit long : « C'est une métaphore de la lutte. Les méchants à la lutte sont méchants jusqu'à temps qu'ils viennent aider un bon. Et là, après, c'est le meilleur bon que tu n'auras jamais vu. »

Quant au flirt que Raphaël semble entretenir avec Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), Antoine cite la série américaine Friends en exemple : « Si Ross et Rachel avaient frenché au premier épisode, aurais-tu tant écouté Friends? »

Si les intentions professionnelles de Raphaël St-Vincent risquent de se clarifier dans les prochaines semaines, il faudra peut-être attendre encore avant de voir le baiser fougueux que nous espérons tous, entre Raphaël et Isabelle!

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

Cette semaine, Anglesh Major a tenu à souligner les excellentes prestations de Stéphane Demers et Lynda Johnson dans une scène qui n'a pas manqué de nous tirer des larmes.