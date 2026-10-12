En direct de l'univers : Voici pourquoi l'émission n'était pas en direct ce samedi

Ce samedi, l'heure était aux célébrations du côté d'En direct de l'univers, alors que France Beaudoin recevait deux invités plutôt qu'un : Martin Mcguire et Dany Dubé.

L'épisode en question a donné lieu à de sublimes moments télé, où la fièvre du hockey n'a eu d'égal que la beauté de moments familiaux. On pense entre autres à ce segment dans lequel la petite fille de Martin s'est immiscée sur le plateau pour chanter une surprise musicale à son grand-père. Les détails ici.

D'ailleurs, un léger détail n'est pas passé inaperçu auprès des téléspectateurs. En effet, plusieurs ont remarqué que l'épisode n'était pas en direct. Effectivement, il s'agissait d'une émission préenregistrée un peu plus tôt cette semaine, le vendredi 9 octobre.

Comme le samedi était soir de jeu des Canadiens de Montréal contre les Red Wings de Détroit, on comprend que le duo ne pouvait guère rater ce match. Cela explique pourquoi les deux hommes se sont retrouvés à la fois à En direct de l'univers et en train d'assurer la couverture du match.

La prochaine diffusion prévue samedi prochain sera bel et bien en direct et mettra en valeur un humoriste fort apprécié des Québécois. On en parlait ici.

En direct de l'univers reprendra samedi prochain à 19 h sur les ondes de Radio-Canada. Découvrez le prochain invité ici.