La petite-fille de Martin Mcguire fait une très rare apparition à la télé

Après une soirée ficelée de surprises la semaine dernière, où France Beaudoin recevait l'intemporel Patrick Norman, l'animatrice conviait les téléspectateurs ce samedi à une édition spéciale d'En direct de l'univers. Pour ce faire, non pas un, mais bien deux invités étaient présents, Martin Mcguire et Dany Dubé.

Tout au long de la soirée, leur évidente complicité a été au coeur des festivités, tandis que défilaient devant eux amis et collègues pour leur rendre hommage en chansons. Le CH a bien entendu été de la partie, tout comme la famille du duo de commentateurs sportifs.

Les deux étant très discrets quant à leur vie privée, nous avions bien hâte de voir si France allait réussir à intégrer la garde rapprochée de Martin et Dany au sein de l'émission. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour le constater, alors que la fille et la petite-fille de Martin, Marie-Charlotte et Marine, se sont réunies au cours de l'épisode pour entonner « Petite Marie », une chanson ayant toujours été importante au sein du clan Mcguire.

Quelques instants plus tard, Annie Villeneuve est apparue sur scène et a repris le grand classique de Francis Cabrel avec toute l'aisance qu'on lui connaît, provoquant plusieurs frissons dans les salons. L'homme de radio était résolument ému de voir les siens être réunis pour lui. On le comprend!

En outre, la présence de Marine a à ce point été mémorable et appréciée des téléspectateurs que France Beaudoin lui a remis l'étoile du match, en fin d'épisode. Découvrez sa petite bouille en bas de cet article.

Au cours de cet épisode, notons qu'un couple chouchou des Québécois s'est présenté sur scène et a repris un grand classique d'amour. On en parlait ici.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.