Sylvain Cossette et Andrée Watters font sensation à En direct de l'univers

C'est ce samedi que France Beaudoin conviait les téléspectateurs à la découverte de l'univers musical de Martin Mcguire et Dany Dubé, cet immuable duo de commentateurs sportifs. D'emblée, il faut dire que le fait d'avoir deux convives sur le fauteuil pivotant a complètement changé la donne. Deux invités? Le double de plaisir et d'émotion assuré!

Si les premières minutes se sont avérées plutôt explosives d'intérêt, avec une célébration de la passion commune du duo pour le hockey, auprès de Patrice Bélanger, Kim Richardson et Marc Hervieux, notamment, la suite de l'émission s'est avérée tout aussi captivante et émouvante. Un segment a même particulièrement obtenu la faveur du public, qui s'est enquis de l'interprétation juste et puissante du classique de Bryan Adams « (Everything I Do) I Do it For You ».

Au chant, Sylvain Cossette et sa conjointe Andrée Watters ont rendu hommage à la chanson d'amour préférée de Martin et Dany et ce, de la plus belle des façons. Très amoureux, Andrée et Sylvain ont attisé la toile pour la beauté de ce moment d'une rare intensité,

« Ça fait du bien de voir 2 amis si tendrement liés s'ouvrir ainsi publiquement. »

« Une chanson parfaite pour leur registre de voix et une chanson parfaitement belle pour toujours. »

« WoW Sylvain et Andrée, contente de vous entendre ensemble… il me semble que vos voix sont faites pour chanter ensemble. Le dernier spectacle de Sylvain, c’était une merveilleuse surprise de vous entendre ensemble. »

On aimerait tellement les entendre chanter ensemble plus souvent! Tout récemment, Sylvain s'est d'ailleurs vu remettre le prix Stéphane-Venne, soulignant l'ensemble de son parcours d'auteur-compositeur-interprète. Un prix qui salue l'ensemble de sa fructueuse carrière, qui a été jonchée de succès et qui se poursuit encore à ce jour.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur ICI Télé.