Cet humoriste chouchou sera à En direct de l’univers la semaine prochaine

Après une édition bourrée de surprises ce samedi, où un iconique duo d'animateurs a profité de son passage à En direct de l'univers pour dévoiler les chansons qui ont bercé leurs vies respectives, France Beaudoin et son équipe préparent d'ores et déjà le prochain épisode, qui s'annonce plutôt excitant.

En effet, l'animatrice aura le bonheur de recevoir sur son plateau un humoriste très apprécié des Québécois, qu'on voit de plus en plus dans nos écrans, Neev. Récemment, nous l'avons aperçu dans la websérie Opération Connexion, où il partage l'écran avec Marie-Ève Morency. Il est également en rodage de son prochain spectacle d'humour solo.

Lors de sa soirée dédiée à En direct de l'univers, il est évident que certains artistes avec qui il a collaboré seront présents. On pense entre autres à Gad Elmaleh et Louis-José Houde, deux humoristes avec qui Neev a assuré les premières parties de soirées d'humour.

Peu de gens le savent, mais Neev a débuté sa carrière dans le domaine de la musique, en étant membre d'un groupe composé d'Andy Pema, Alex Bonneau, Pat Dugas et Stefano Petrocca. Pourrait-on assister à une réunion du groupe samedi prochain?

D'ailleurs, sa famille risque elle aussi de se pointer le bout du nez, pour le surprendre. Son épouse Karine Knafo et leurs deux enfants pourraient être au coeur d'un des segments les plus touchants de la soirée. Et pourquoi ne verrait-on pas aussi la famille marocaine de Neev? Nous sommes encore à ce jour de grands fans de ces moments familiaux, où l'amour donne lieu à de grands moments d'émotions. Assistera-t-on à d'émouvantes retrouvailles?

Une chose est certaine, c'est qu'avec Neev comme convive, la soirée sera loin d'être ennuyeuse!

En direct de l'univers est présenté le samedi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.