En direct de l'univers : Une proposition pour France Beaudoin et son équipe

La 400e émission d'En direct de l'univers mettait en vedette une trentaine d'invités issue du public.

L'émission a été l'une des meilleures des dernières années. On se serait cru dans une soirée du jour de l'an tellement l'ambiance était électrique!

Pourquoi ne pas reproduire cette formule une fois par année? Bien que l'émission nous épate encore semaine après semaine, même après 17 saisons à l'antenne, il est toujours bon de trouver des façons de se renouveler.

Il est évident que de parcourir tout le Québec afin de surprendre des téléspectateurs jusque dans les villages le plus éloignés n'est pas une mince affaire pour la production, mais le nombre d'invités pourrait être réduit. Bien sûr, les « kidnappings » ne sont pas nécessaires non plus, mais certaines vidéos (dont celle-ci) étaient tellement charmantes la semaine dernière qu'on aurait l'impression qu'il nous manque quelque chose si France Beaudoin ne débarquait pas comme un cheveu su'a soupe dans une cantine à Coaticook ou dans une garage à Lavaltrie.

Le public a aussi fait une proposition à l'équipe d'En direct de l'univers sur les réseaux sociaux :

« Cette émission devrait être notre nouvelle façon de défoncer l'année. Le 31 au soir. Un gros deux heures disons. De 23h00 à 1h00 du matin. C'est mon opinion. Ça me rendrait tellement heureuse. Avec des rigodons et de la musique en français en grande majorité. »

Bien que l'idée ne soit pas mauvaise, on doute fort que Radio-Canada déplacerait son légendaire Bye Bye pour y mettre En direct du Jour de l'an (généralement diffusé à 19 h le 31 décembre).

Reste que le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque Louise Latraverse, qui a marqué l'émission avec son « L'amour criss », a répondu au commentaire: « Ça fait longtemps qu'on en parle!!!!! 🙂 ».

Chose certaine, cette formule renouvelée d'En direct de l'univers n'a fait que raviver notre amour pour cette émission extraordinaire.

Voyez ici qui sera l'invitée de France Beaudoin samedi prochain.