En direct de l'univers : Le public déjà entiché d'une des invitées de samedi prochain

Pendant toute la semaine, France Beaudoin et son équipe parcourent le Québec afin de surprendre ses invités de samedi prochain.

Il faut savoir que nous aurons droit à une émission spéciale d'En direct de l'univers le 18 octobre, alors que des gens du public auront la chance de vivre l'hommage musical généralement réservé aux artistes.

Sur ses réseaux sociaux, la production a partagé une vidéo d'une des surprises faite à l'une de ses convives. Nancy de Lebel-sur-Quévillon dans Nord-du-Québec n'en revient pas en voyant débarquer l'animatrice et son équipe sur son lieu de travail. Celle-ci ne peut pas croire que France Beaudoin a parcouru autant de kilomètres pour elle.

Sa réaction est fabuleuse. Voyez-la dans la vidéo au bas de l'article.

Le public et certaines vedettes ont réagi à ce partage avec beaucoup d'émotion. « Oh! Que je l’a feel!!!! Trop hâte de voir l’émission 🙌 », écrit Patricia Paquin.

« L’affaire la plus cute j’ai vu de ma vie wow »

« Sa joie est contagieuse. 💜 »

« Elle est bin adorable, cette dame! 😍❤️ »

« Cette humaine d’exception mérite tellement son en Direct de l’univers! ❤️ »

« La vibe de Nancy > »

« J’ai des frissons »

« C’est tellement sincère comme réaction! C’est touchant 🥲 »

Notons que 29 autres personnes du public partageront le plateau avec Nancy samedi prochain. Nous avons aussi eu un indice sur un autre participant, qui risque de toucher nos coeurs. Tous les détails ici.