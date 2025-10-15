Accueil
Un très jeune garçon parmi les invités du prochain épisode d'En direct de l'univers

L'animatrice est sur la route pour surprendre les heureux élus.

Image de l'article Un très jeune garçon parmi les invités du prochain épisode d' «En direct de l'univers »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Les réseaux sociaux d'En direct de l'univers sont particulièrement divertissants cette semaine, alors que l'on peut suivre l'animatrice France Beaudoin qui sillonne actuellement le Québec pour aller kidnapper les prochains invités de l'émission.

En effet, dans le dernier mois, la production demandait au public de soumettre les noms des personnes qui devraient vivre leur En direct de l'univers, répondant ainsi à une demande omniprésente des adeptes dans les dernières années.

Les heureux élus ayant maintenant été choisis, l'heure est aux kidnappings, ce qui va inévitablement leur faire vivre de grandes émotions.

Parmi les chanceux qui ont eu le bonheur de voir France Beaudoin débarquer à leur porte, on retrouve notamment un petit garçon de 8 ans. Nous avons très hâte de voir de quoi son univers musical sera composé.

Par ailleurs, l'équipe parcourra 2500 kilomètres d'ici samedi pour aller chercher tous les invités de cette émission spéciale célébrant la 400e émission d'En direct de l'univers. La distance n'a pas été un enjeu, comme l'explique France Beaudoin, qui est actuellement dans le nord du Québec, près de l'Abitibi, pour aller surprendre quelqu'un. On peut donc s'attendre à tout, et vous aussi!

Parions que les émotions fortes et les larmes seront au rendez-vous pour ce rendez-vous musical incontournable du week-end!

C'est à voir sans faute ce samedi 18 octobre sur les ondes de Radio-Canada.

