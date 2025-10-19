Accueil
Une Québécoise qui s'illustre à l'international samedi prochain à En direct de l'univers

Elle a déjà reçu un court hommage lors d'un spécial de fin d'année en 2021.

En direct de l'univers
Élizabeth Lepage-Boily
Élizabeth Lepage-Boily

Samedi prochain, ce sera au tour de l'ingénieure en aérospatiale Farah Alibay de s'asseoir dans la chaise de l'invitée à En direct de l'univers.

Ce ne sera pas la première expérience de Farah sur ce plateau puisque la scientifique avait été surprise par l'équipe de l'émission lors du spécial de fin d'année en 2021. En effet, un segment complet lui avait alors été dédié. Sa famille et ses amis s'étaient réunis pour lui rendre hommage.

Cette fois, on peut s'attendre à ce que son amoureux, Jeremy Tabor, un artiste en modélisation 3D, soit présent en studio. Mais difficile d'émettre des hypothèses comme on connaît beaucoup moins les goûts musicaux et les amis connus de cette personnalité québécoise vivant en Californie.

Notons que celle-ci a participé à une autre émission de France Beaudoin l'an dernier, soit Pour emporter.

On peut certainement s'attendre à des découvertes avec cette femme brillante et inspirante!

Ne manquez pas le En direct de l'univers de Farah Alibay le samedi 25 octobre à 19 h.

