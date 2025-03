En direct de l'univers : Un problème technique plombe les festivités de la spéciale STAT

Après une célébration haute en couleurs et en émotions la semaine dernière, alors que France Beaudoin et son équipe rendaient hommage à Janette Bertrand, voilà que c'est la populaire série STAT qui faisait l'objet des festivités ce samed à En direct de l'univers.

Pour l'occasion, une vaste partie de la distribution de la quotidienne était présente, soulignant du même coup la fin des tournages cette semaine. Le nombre d'invités était tel que la production du rendez-vous musical hebdomadaire a cru bon d'inviter les téléspectateurs à assister à une prolongation de l'émission, sur la page web de l'émission. Tout au long de l'épisode, un code QR était ainsi diffusé à l'écran, nous invitant à rejoindre la page en question dès 20 h.

Cependant, les festivités se seront terminées de façon plutôt abrupte pour ceux qui désiraient poursuivre l'émission sur le web, car plus de 25 minutes plus tard, un code d'erreur apparaissait toujours au moment de démarrer la diffusion en direct. Les réseaux sociaux de l'émission n'ont pas tardé à être envahis d'une foule de commentaires d'internautes déçus par la tournure des événements, certains révélant toutefois avoir bel et bien été en mesure de suivre la diffusion, ajoutant à l'incompréhension globale.

40 minutes plus tard, la production a indiqué sur sa page Facebook que le site de Radio-Canada connaissait en fait des soucis, rendant donc inaccessible la prolongation en question. La vidéo complète a ainsi été déposée directement sur les réseaux sociaux de l'émission. Vous pouvez y accéder en cliquant ici.

Malgré ce souci technique, on ne peut guère remettre en question la qualité de l'épisode de la soirée, qui nous aura certainement offert l'un des segments les plus touchants de la saison, alors qu'un hommage aux grands disparus de STAT était notamment présenté.

Alors que Ludivine Reding racontait, les larmes aux yeux, la fois où le plateau de STAT avait reçu la visite de Daphné, une jeune fille de 12 ans atteinte d'un cancer en phase terminale, les premières notes de « La fin du show », des Cowboys Fringants, annonçaient un numéro rempli d'émotion. C'est ainsi que le rideau s'est levé sur Rémy Girard et Carmen Sylvestre, dansant au milieu de la scène, rappelant l'épisode où le personnage de la comédienne de 77 ans est morte gelée à l'extérieur, dans l'attente de l'aide médicale à mourir. C'est peu dire, tout le plateau était chaviré par la beauté de ce moment. Un vrai bijou!

La finale de la saison d'En direct de l'univers sera diffusée samedi prochain à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.