En direct de l'univers : Un party éclaté et rassembleur pour Sophie Prégent

Ce soir, les écluses musicales se sont ouvertes toutes grandes pour accueillir l'univers de la comédienne Sophie Prégent. Éclaté, touchant et grandiose à la fois, son répertoire fétiche est composé de chansons à la musicalité variée, certes, mais très rassembleuse. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour lui faire passer la meilleure des soirées, et à nous également, par le fait même.

Les célébrations se sont amorcées sur la très dansante « Les coloriés », avec son auteur Alex Nevsky. Édith Butler est ensuite arrivée sur le plateau avec son ver d'oreille « Vot' ti chien madame », une chanson que la mère de Sophie lui chantait souvent. La partenaire de karaoké de l'interprète de Stéphanie Duquette dans Alertes, Marie-Claude Barrette, a ensuite fait une apparition, en entonnant l'irrésistible « Milord » d'Édith Piaf.

On doit avouer qu'à plusieurs moments au cours de l'épisode, nous avons eu l'impression d'assister à un magnifique party de famille, où les amis de Sophie côtoyaient de nouveaux visages venus d'ailleurs. C'est que l'évidente passion des différents formats de La Voix dans le monde s'est également invitée sur le plateau, avec entre autres la présence de Jackie Romeo (voir sa photo ici), qui avait impressionné les Américains lors de son passage à The Voice, plus tôt ce printemps. Une autre candidate du populaire télé-crochet, cette fois-ci du côté de la France, s'est également illustrée de la plus belle des façons. Les détails ici.

Parmi les nombreux temps forts de l'émission, on peut citer Vincent Graton, qui a rappelé son voyage à Jéricho avec Sophie en se donnant tout entier sur « Je vais t'aimer », de Michel Sardou. Malgré tout, le coup de coeur des téléspectateurs va assurément à Ingrid St-Pierre, qui, accompagnée de la violoncelliste Camille Paquette-Roy, a bercé de douceur le plateau, avec la touchante « Voir un ami pleurer ».