Charles Lafortune et son fils surprennent Sophie Prégent à En direct de l'univers

Cette vidéo faisait suite aux confidences de Sophie, qui affirmait que son fils n'appréciait guère la voix chantée de sa célèbre maman, préférant celle d'Annie Grenier, alias Annie Brocoli . Atteint du trouble du spectre de l'autisme et non verbal, il était très touchant d'apercevoir Mathis aux côtés de sa chanteuse préférée, qui lui chantait « Germaine, la grenouille végétarienne ». À vrai dire, pour Sophie, la seule participation de son fils aux célébrations lui étant destinées lui disaient certainement beaucoup.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous pouvons voir Mathis Lafortune à la télé, lui qui a notamment participé au docu-réalité Autiste, bientôt majeur.

Peu de temps après, alors que Sophie témoignait de sa vive passion pour la comédie romantique Frankie et Johnny, France a fait signe à Charles Lafortune de venir s'installer sur la scène. Même si Charles compte une dizaine de saisons à l'animation de La Voix à son actif, rares sont les occasions où on a pu le voir pousser la chansonnette à la télé. Il n'a pas chanté, cependant, mais a plutôt introduit la chanson « Clair de lune », au piano, un classique que la mère de sa conjointe jouait beaucoup, quand elle était plus jeune. Aussitôt, les pupilles de la comédienne tantôt nappés de bonheur se sont remplies d'eau. On la comprend!

Comble de l'émotion, la harpiste et chanteuse Gustine, qui est l'artiste derrière le plus gros buzz de l'émission The Voice en France, est débarquée sur scène. Son interprétation de la chanson « Elle a les yeux revolver » a scellé de beauté ce joli moment. Il faut le mentionner, seule l'émission En direct de l'univers peut nous fournir d'aussi délicieux instants!

Et Charles Lafortune? L'impensable s'est produit à la fin de l'émission, quand ce dernier a uni sa voix à celle de Dan Daraîche, sur « A Little Less Conversation ». Il fallait y être!

Rappelons que la semaine dernière, la famille de la convive de la soirée fut également mise à profit, dans un segment qui a grandement fait jaser sur les réseaux sociaux. Les détails ici.

En direct de l'univers est diffusé les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.