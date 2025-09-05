Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

En direct de l'univers répond enfin à cette demande récurrente des fans

À qui la chance?

En direct de l'univers
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Rares sont ceux qui ont eu la chance de mettre les pieds sur le plateau d'En direct de l'univers.

Comme le studio était - depuis quelques années - plutôt petit, il était impossible d'accueillir des membres du public les samedis soirs.

Ceci est maintenant chose du passé, puisqu'un nouvel espace permettra désormais aux téléspectateurs d'entrer physiquement dans l'univers des invités de France Beaudoin.

Effectivement, la production est heureuse d'annoncer qu'elle ouvre à nouveau ses portes à quelques chanceux.

Il suffit de vous inscrire ici. Vous pouvez y écrire le nombre de places désirées (de 1 à 4), la ou les dates choisies ainsi que votre tranche d'âge.

Notons que les tournages ont lieu au Studio MTL Grandé, à Pointe-Saint-Charles (Montréal).

Rappelons que les invités du premier épisode et celle de la seconde émission ont été dévoilés.

La 17e saison d'En direct de l'univers s'amorce le samedi 13 septembre prochain à 19 h.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18