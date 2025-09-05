En direct de l'univers répond enfin à cette demande récurrente des fans

Rares sont ceux qui ont eu la chance de mettre les pieds sur le plateau d'En direct de l'univers.

Comme le studio était - depuis quelques années - plutôt petit, il était impossible d'accueillir des membres du public les samedis soirs.

Ceci est maintenant chose du passé, puisqu'un nouvel espace permettra désormais aux téléspectateurs d'entrer physiquement dans l'univers des invités de France Beaudoin.

Effectivement, la production est heureuse d'annoncer qu'elle ouvre à nouveau ses portes à quelques chanceux.

Il suffit de vous inscrire ici. Vous pouvez y écrire le nombre de places désirées (de 1 à 4), la ou les dates choisies ainsi que votre tranche d'âge.

Notons que les tournages ont lieu au Studio MTL Grandé, à Pointe-Saint-Charles (Montréal).

Rappelons que les invités du premier épisode et celle de la seconde émission ont été dévoilés.

La 17e saison d'En direct de l'univers s'amorce le samedi 13 septembre prochain à 19 h.