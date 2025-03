En direct de l'univers : France Beaudoin organise un party de retraite pour la dernière de la saison

Pour la dernière de la saison, France Beaudoin recevra la chef d'antenne de TVA Sophie Thibault.

Comme celle-ci a annoncé qu'elle quittait son poste en février dernier, c'était une occasion en or pour organiser un party de retraite mémorable pour celle qui a consacré 37 ans de sa vie à informer les Québécois.

On peut s'imaginer voir plusieurs collègues et amis qui ont partagé l'écran avec elle au fil des ans, à commencer par Colette Provencher, Pierre Bruneau et Julie Marcoux, qui la remplacera au bulletin de 18 h.

Comme Sophie Thibault est toujours restée assez discrète sur sa vie personnelle, il est plutôt difficile de faire des hypothèses sur les membres de sa famille qui viendront lui rendre hommage. On peut quand même penser que son frère, Luc, dont elle est très proche, sera de la partie.

Le tout dernier épisode de la saison d'En direct de l'univers sera diffusé le samedi 5 avril à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Précisons que Sophie Thibault est une photographe exceptionnelle. Cet aspect de sa vie sera certainement souligné lors de cette soirée festive. Voyez ses images spectaculaires de la dernière éclipse de lune ici.