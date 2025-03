Sophie Thibault partage une fabuleuse photo de l'éclipse de cette semaine

La chef d'antenne Sophie Thibault a développé au fil des ans une grande passion pour la photographie.

Elle partage d'ailleurs certains de ses fabuleux clichés sur ses réseaux sociaux.

Cette nuit, à 2 h 59 du matin, il était possible pour les insomniaques d'observer une éclipse lunaire. Le phénomène se produit lorsque la terre se trouve entre la lune et le soleil et que la lune traverse l'ombre projetée par la terre.

On appelle le phénomène « Lune de sang » en raison de la couleur érubescente de l'astre de la nuit.

On peut d'ailleurs très bien voir l'orangé de la lune sur la photo partagée par Sophie Thibault vendredi. Voyez-la au bas de l'article.

Voyez aussi tout son matériel dans une autre publication ci-dessous. « Conditions parfaites! 0 degré, ciel dégagé… », écrivait-elle.

