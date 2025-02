En direct de l'univers de Kim Lévesque Lizotte : L'apothéose des rythmes pour la DJ autoproclamée

Plusieurs s'en souviendront, France Beaudoin avait surpris, l'an dernier, Kim Lévesque Lizotte sur le plateau de Tout le monde en parle, avec une offre qu'elle ne pouvait refuser. En effet, celle-ci lui avait proposé une participation à En direct de l'univers, rien de moins!

Nous nous languissions depuis, dans l'attente de découvrir le répertoire musical de la populaire comédienne et autrice. Puis, chose promise, chose due, c'est ce samedi que les festivités se sont amorcées, sous le feu des confettis et l'entraînante « The Cup of Life ». Le ton était donné pour une soirée vibrante d'intérêt, prenante et vraie.

Puisant d'abord au coeur des années 70 et 80, avec notamment « Vogue » et « Express Yourself » de Madonna, sans oublier « Proud Mary » de Tina Turner, l'équipe d'En direct de l'univers s'est grandement impliquée pour surprendre l'autrice, avec succès! Mention spéciale aux pétillantes Naadei Lyonnais et Monic Néron sur « Wannabe », alors qu'elles étaient déguisées en Spice Girls pour l'occasion.

Par ailleurs, si certaines éditions du populaire rendez-vous hebdomadaire puisent davantage dans des titres issus de la langue de Shakespeare, au grand déplaisir de bon nombre de téléspectateurs, ceux-ci n'auront guère à redire de cet épisode-ci, alors que le répertoire de Kim faisait la part belle à quantité de titres francophones bien connus, dont « La voisine », « En chantant » et « Toi + Moi », que l'ex-académicienne Sophie Pelletier a livré avec tout l'aplomb qu'on lui connaît.

William Cloutier, fraîchement extirpé de la tournée Starmania, s'est lui aussi démarqué avec le classique « Ce soir on danse à Naziland », puis sur « Grace Kelly » de Mika, alors qu'un chic et rassembleur segment piano-bar prenait place sur la scène du variété. Kim, la DJ autoproclamée, déjà aux anges par tout ce qui lui avait été réservé, n'a ensuite pu cacher sa joie quand Lou-Adriane Cassidy, son plus récent coup de coeur musical, s'est présentée sur la scène avec la chanson « Dis-moi dis-moi dis-moi », extraite de son dernier album.

Avec un segment plus émouvant (les détails ici), des chorégraphies assumées et quantité de sons dont on gardera longtemps souvenir, cette soirée aura été l'apothéose des rythmes, pour une invitée exemplaire.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.