En direct de l'univers annonce une bonne nouvelle

Lundi, France Beaudoin et son équipe ont annoncé une bonne nouvelle pour celles et ceux qui auraient raté l'émission samedi dernier.

Le En direct de l'univers de Sophie Prégent est exceptionnellement disponible en rattrapage sur ICI.tout.tv.

Nous vous invitons à consulter notre résumé des moments forts de l'émission ici.

Rappelons que son fils, Mathis Lafortune, a participé à l'émission à sa façon. Apprenez-en plus ici.

En plus de rendre disponible l'émission pour une rare fois, l'équipe d'En direct de l'univers a aussi offert un autre cadeau aux fans de l'émission. En effet, la production propose une incursion inédite en régie.

« Et si on allait faire un tour en régie? Il en faut du monde pour façonner un univers… et ça tombe bien, parce qu’on a les meilleurs ! 🫶

🎥 Voici un aperçu de ce qu’il se passe de l’autre côté des caméras, avec notre réalisateur, Luc Sirois, et notre assistante à la réalisation, Célianne Lebreux! »

Elle ajoute aussi en commentaire de sa propre publication : « (Ce n’est pas notre capsule la plus calme, mais assurément la plus impressionnante! 🤩) [...] (et imaginez que plusieurs personnes sur le plateau les entendent en même temps dans leurs oreilles 👉 caméras, régisseuses…) »

Rappelons qu'un acteur chouchou de STAT s'assoira dans le siège de l'invité samedi prochain. Découvrez de qui il s'agit ici.