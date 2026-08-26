Émile Proulx-Cloutier aborde son rôle à venir dans la quotidienne Indéfendable

Nous retrouverons bientôt l'excellent acteur Émile Proulx-Cloutier dans la quotidienne Indéfendable.

Comme nous l'avons rencontré lors du lancement de Corus, nous lui avons demandé de nous parler de son rôle à venir dans la populaire série judiciaire de TVA.

Comme nous l'avait déjà confié l'autrice de la série Izabel Chevrier, il interprètera un influenceur de droite.

« On voulait aller vers quelqu'un qui ne ferait pas dans les médias traditionnels, quelqu'un qui a sa propre plateforme et qui, au nom de la liberté d'expression, va dans ce que j'appellerais l'expression irresponsable - c'est-à-dire qu'il est tout le temps sur une sorte de fine ligne qui lui permet de s'en sortir - mais quelqu'un dont les propos auront une conséquence éventuellement et que lui décide de ne pas assumer. »

La question que pose l'intrigue, c'est : lorsque nos paroles ont des conséquences, est-ce qu'on peut les assumer ou on peut toujours se blinder derrière la liberté d'expression?

Il ajoute : « Lui, c'est quelqu'un dont son personnage public est très calme, posé, charmeur. Il peut dire des choses qui sont horribles ou qui laissent entendre quelque chose de profondément... indéfendable. Mais en même temps, il le fait toujours sous le couvert d'une sorte d'élégance, qui le protège. Mais son personnage public cache autre chose. C'est un bon défi. C'est quelqu'un dont l'arme est la parole. Je trouve toujours ça intéressant ces personnages-là. »

Comme il est en plein tournage de ses scènes en ce moment, on s'imagine qu'on ne le verra pas apparaître dans nos télés avant la fin de l'automne ou à l'hiver prochain.

Indéfendable sera de retour à TVA dès le lundi 7 septembre à 19 h.

Rappelons que nous verrons également l'acteur dans la quatrième et dernière saison de Bête noire, où on le retrouvera complètement métamorphosé. Apprenez-en plus ici.